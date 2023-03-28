Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Nükleer silahlar, sadece savaşa yönelik kullanılacak

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 10:55

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 11:28

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının diğer ülkelere yönelik olmadığını belirterek, Kuzey Kore yetkililerinin bölgede barış ve istikrar istediğini söyledi.

Kim Jong-un, Kuzey Kore nükleer silahlı kuvvetlerinin "niteliksel ve niceliksel olarak güçlendirilmesiyle ilgili son yıllarda kaydedilen ilerlemeye" ilişkin bir raporu dinledi.

Kim'in, yeni taktik nükleer silahların teknik özelliklerini, özel yapısını ve işleyişini, nasıl kullanıldıklarını ve operasyonel hedeflerini ayrıntılı olarak gözden geçirdiği kaydedildi.

Kim, Kuzey Kore Nükleer Silahlar Enstitüsü'nün çabalarını, başarısını ve partinin Merkez Komitesi'nin "çok taraflı operasyonel alanda nükleer silahlardan kapsamlı ve çeşitli şekillerde yararlanma" yönündeki "stratejik planı ve niyeti" doğrultusunda ülkenin nükleer kuvvetlerinin güçlendirilmesine yaptığı katkıyı övdü.

Kim ayrıca, "Nükleer silahlara sahip olmak için gerçekten zor ve uzun bir yolu kararlılıkla yürüdük. Kuzey Kore nükleer kuvvetleri inşa etme parti çizgisi sürekli olarak devletin ebedi güvenliğini, bölgenin barış ve istikrarını korumayı amaçlamaktadır" dedi.