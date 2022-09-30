Kuzey Kore iki 'balistik füze' daha fırlattı: 'Barış ve güvenliği tehdit ediyor'
Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne 29 Eylül Perşembe gecesi iki balistik füze fırlattığını duyurdu. Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, söz konusu füze denemelerinin Japonya'nın barış ve güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.
Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiği bildirildi. Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, azami 50 kilometre irtifaya ulaşan iki balistik füzenin, düzenli yörüngede yaklaşık 300 kilometre seyrettiğini duyurdu.
"BARIŞ VE GÜZENLİĞİ TEHDİT EDİYOR"
Bakan Hamada, Kuzey Kore'nin batı kıyılarından Japon Denizi yönüne fırlatılan füzelerin, Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünün tahmin edildiğini kaydetti.
"Kuzey Kore'nin nedensiz şekilde provokasyonları tırmandırdığını" kaydeden Hamada, "Bu seri denemeler, Japonya'nın ve bölgenin barış ve güvenliğini tehdit etmekte" dedi.
Japon hükümetinin, Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla Kuzey Kore'ye protesto notası verdiği ve füzelerin düştüğü bölgede hasar tespiti rapor edilmediği bildirildi.
ÖNCEKİ GÜN DE FÜZE DENEMESİ YAPILMIŞTI
ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) söz konusu denemelerin ABD ve müttefiklerinin topraklarına yönelik tehdit oluşturmadığını duyurdu.
Geçen hafta ve önceki gün füze denemeleri yapan Pyongyang yönetiminin son denemesi, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Güney Kore ziyaretine denk gelmesi dikkati çekti. Kyodo ajansına göre ABD, Güney Kore ve Japonya'nın üçlü anti-denizaltı tatbikatı gerçekleştirmesi bekleniyor.
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