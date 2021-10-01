Kuzey Kore'den yeni tip uçaksavar füzesi denemesi
Kuzey Kore, yeni geliştirilen bir uçaksavar füzesini test ettiğini duyurdu.
Yonhap ajansının Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore Savunma Bilimleri Akademisi, yeni geliştirilen bir uçaksavar füzesini test ettiğini bildirdi.
KCNA, akademinin "çift itişli uçuş motoru" içeren yeni teknolojileri tanıtarak bir füze kontrol sistemiyle hızlı tepki ve doğru güdüm sunan yeni füzenin "dikkati çekici" savaş performansını doğruladığını belirtti.
Kuzey Kore son bir ayda 4’üncü kez füze denemesi gerçekleştirmiş oldu.
KCNA, "Hwasong-8" adı verilen füzenin 28 Eylül'de başarıyla test edildiğini bildirmişti.
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