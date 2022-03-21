Kuzey Ukrayna kasabası yakınlarındaki bir fabrikada amonyak sızıntısı meydana geldi

21 Mart 2022 Pazartesi, 10:20

Bir yetkili bugün yaptığı açıklamada, bölgede Rus güçleriyle yoğun çatışmalar devam ederken, kuzey Ukrayna kasabası Novoselytsya sakinlerinin yakındaki bir kimya fabrikasında amonyak sızıntısı sonrasında sığınmaları gerektiğini söyledi.

Olayın meydana geldiği fabrika olan Sumykhimprom'un web sitesine göre tesis kimyasal gübre üretiyor.



The Moscow Time'ın haberine göre, Sumi bölge valisi Dmytro Zhyvytsky, Sumykhimprom tesisinde bir "amonyak sızıntısı" olduğunu ve gübre üreten tesisin 2,5 kilometre yakınındaki bir alanı etkilediğini söyledi.

Olayın kapsamı ve nedeni hemen belli olmamakla birlikte, bölge sakinlerine sızıntıya maruz kalmamak için bodrum katlarına veya binaların daha düşük seviyelerine sığınmaları söylendi.

Zhyvytsky bir Telegram mesajında, "Amonyak havadan daha hafiftir, bu nedenle koruma için sığınaklar, bodrumlar ve alt katlar kullanılmalıdır" dedi.

Acil durum ekiplerinin olay yerinde olduğunu ve hakim rüzgarların, savaş öncesi nüfusu yaklaşık 250 bin olan yakındaki Sumy kentinin acil tehdit altında olmadığı anlamına geldiğini de sözlerine ekledi.

Kiev'in yaklaşık 350 kilometre doğusunda bulunan Sumi, haftalarca şiddetli çatışmalar yaşadı.

Son günlerde Rus hükümeti, Ukrayna'nın doğaçlama kimyasal silahlar kullanmaya hazırlandığını ve gizli bir kitle imha silahı (KİS) programı geliştirdiğini iddia eden propaganda ve dezenformasyon çabalarını yoğunlaştırdı.

Rusya Savunma Bakanlığı Pazar günü geç saatlerde "milliyetçilerin" Sumykhimprom'daki amonyak ve klor depolama tesislerini, Rus Silahlı Kuvvetleri birimlerinin şehre girmeleri durumunda Sumi bölgesi sakinlerini toplu olarak zehirlemek amacıyla "mayınladığını" iddia etti.