Lavrov'dan Putin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinin "özgürleşterilmesinin" Rusya için "koşulsuz bir öncelik" olduğunu söyledi. Lavrov, Putin'in sağlık durumuna ilişkin iddialara da cevap verdi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız TF1 kanalına verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline dair açıklamalarda bulundu.
Lavrov, Rusya için Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin "özgürlüşterilmesinin", "koşulsuz bir öncelik" olduğunu söyleyerek, bunu "Ukrayna ordusu ve taburlarının Moskova'nın bağımsız devletler olarak tanıdığı Donetsk ve Luhansk'tan çıkarılması" olarak açıkladı. Donbas bölgesi, Donetsk ve Luhansk'tan oluşuyor.
Lavrov Rusya'nın "askeri operasyonlar" yürüttüğü Ukrayna'nın diğer bölgelerinde yaşayanların da gelecekleri konusunda kendilerinin karar vermesi gerektiğini söyledi.
Kiev hükümeti Ukrayna'nın Herson bölgesinde da Rusya yanlısı Luhansk ve Donetsk modeline dayalı bir "halk cumhuriyeti" ilanına ilişkin kontrollü bir referandumun yapılacağını tahmin ediyor.
PUTİN'İN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN SORU
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov TF1'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumuna ilişkin bir sorusu üzerine, "Kendisini ekranlardan gözlemleyebilir performansını okuyabilir, duyabilirsiniz. Mantıklı insanların bu adamda (Putin) hastalık ya da halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum" dedi.
Lavrov, Ekim ayında 70 yaşına girecek olan Putin'in her gün kamuoyunun karşısına çıktığını da belirtti.
"PUTİN'İN 3 YIL ÖMRÜ KALDI"
İngiliz basını Rus lider Putin'in kanser olduğu iddiasını bir kez daha gündeme getirmiş ve doktorların Putin'e biçtiği ömrü sayfalarına taşımıştı. Daily Mirror gazetesinin özel haberine göre, doktorları Rus lidere en fazla 3 yıl ömür biçti. İngiliz gazete, haberi Rusya'nın devlet iç güvenlik kurumu olan Federal Güvenlik Servisi'nde (FSB) görev alan bir ajana dayandırdı
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