Libidonuzu canlandırmanın 20 basit yöntemi

Yayınlanma: 23.11.2023 - 18:07

Güncelleme: 23.11.2023 - 18:07

Çoğu insan, ebeveynlik, bir sağlık durumu, hormonal değişiklikler, keder veya diğer nedenlerden dolayı hayatlarının bir noktasında cinsel istek kaybı yaşayacaktır. Peki bunun üstesinden nasıl gelebilirsiniz?

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, seks terapistleri ve eğitimcileri, çekiciliğinizi geri kazanmanın sırlarını paylaştı.

BUNUN SON DERECE NORMAL OLDUĞUNUN FARKINDA OLUN

İskoçya'nın Glasgow kentindeki The Queer Therapist'in kurucusu ve psikoterapist Chris Sheridan, "Arzu dalgalanmaları, farklı yaşam evrelerinden etkilenen insan deneyiminin doğal bir parçasıdır" ifadesinde bulundu.

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde, ilgili seks ve ilişki terapistliği yapan Natasha Silverman, libido düşüşüne ilişkin "Biz robot değiliz" dedi. Seks yapmayan çiftlere yardım eden Silverman, bunun insanların tavsiye almak için en sık başvurdukları nedenlerden biri olduğunu ve "İlişkilerin, çiftlerin seks yapmadığı ya da bir kişinin isteyip diğerinin istemediği dönemlerden geçmesi çok normaldir" açıklamasında bulundu.

RUH HALİNİZ ÖNEMLİ BİR ETKEN

Ruh halinizi ele almanın önemli olduğunu belirten Silverman, "Stresli bir yaşam tarzı ve kaygı, cinsel arzuyu frenler" ifadesinde bulundu.

Silverman ayrıca, antidepresanlar gibi ilaçların da cinsel dürtü üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini söyledi.

TIBBİ KONTROL YAPTIRIN

Libido kaybı konusunda bir doktora görünmenin önemli olduğunu aktaran Silverman, anksiyete, depresyon veya menopoz gibi bir sağlık sorunuyla bağlantılı olabilecek diğer semptomları tanımlıyorsa, "insanlara kontrol edilmelerini öneriyoruz" dedi. Silverman, "Örneğin, ereksiyon problemi yaşıyorsanız seksten uzaklaşabilirsiniz. Ancak bu durum aynı zamanda kalp hastalığının da belirtisi olabilir" ifadesinde bulundu.

İÇİNİZİ DÖKMEK ŞART

Silverman, libidonuzun düşük olduğunu konuşabileceğiniz bir arkadaşın ya da profesyonelin önemli olduğu tavsiyesinde bulundu. Silverman, konuşacağınız kişinin bu durumu normal karşılayabilecek, yardımcı olabilecek ve utancı ortadan kaldırabilecek birisi olması gerektiğine dikkat çekti. Silverman, "libidonuzun düşmesine sebep olan şeyin ne olduğunu bulmanızın şart" olduğunu vurguladı.

PARTNERİNİZLE KONUŞMAYA HAZIR OLUN

"Partneriniz zaten bir şeylerin değiştiğini hissediyor olacaktır" diyen Silverman, "hazır olduğunuzda, nasıl hissettiğiniz hakkında partnerinizle konuşun. Bu bir terapi ortamında ya da kendi başınıza olabilir" dedi.

Partneri ile konuşmayan kişileri uyaran Silverman, "bu konuyu partneriyle konuşamayanlar 'Artık benimle birlikte olmak istemiyor', 'Beni çekici bulmuyor' ya da 'Belki de başka biri var' gibi kaygı problemleri yaşayacaktır" açıklamasında bulundu.

BEKAR İNSANLAR DA LİBİDO DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞAYABİLİR

Elbette libido kaybı yaşayanlar, sadece bir ilişki içinde olanlar değildir.

Silverman, "önceki ilişkilerindeki hataları düzeltmek isteyen" bekar insanların ve özellikle de "ihtiyaçlarını en aza indirmeye" alışmış kadınların sayısının arttığıyla birlikte, G noktası ve sağlıklı bir cinsel yaşamın neye benzediği hakkında yıkılması gereken pek çok şehir efsanesi olduğunu söyledi.

Bekar olmak hakkında Silverman, bir sonraki ilişkiniz veya cinsel karşılaşmanız için "sizin için neyin işe yaradığını anlamak ve kendinizi daha sağlam hale getirmek" için uygun an olduğunu belirtti.

ARZUNUN SİZİN İÇİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ ÇÖZÜN

Psikoterapist Sheridan, yapmak istemediğimiz şeylere "evet" demeyi normalleştirmeyi bırakmak ve gerçek arzularımızı ifade etmek için "hayır" demeyi pratik yapmanın gerekliliğine değindi. Sheridan, "hayır" diyebilme pratiğinin "müzakere ve karşılıklı rıza ile karakterize edilen sağlıklı iletişime geçmemizi" sağlayacağı ifadesinde bulundu.

Seks ve ilişki psikoterapisti olan Miranda Christophers, "Gerçekten önemli olan, her iki partnerin de arzu duymasıdır. Eğer partnerlerden biri, diğeri seks yapmayı seviyor diye seks yapması, her zaman olumlu bir motivasyon kaynağı olmayacaktır" dedi.

PARTNERLERDEN BİRİ DİĞERİNDEN DAHA ÇOK İSTEYECEKTİR

"Çoğu çiftte, bir kişi seksi diğerinden daha fazla isteyecektir" diyen Sheridan, bu durumun sadece heteroseksüel çiftlere özgü" olmadığını söyledi.

Sheridan, erkeklerin spontane arzu yaşama eğiliminde olduğunu, kadınların ise daha duyarlı olduğunu ve arzunun ancak uyarılma noktasında devreye girebileceğini ifade etti.

SEKS YASAĞI YARDIMCI OLABİLİR

"Birine seks yapamayacağını söylemek, onu havaya sokmak için etkili bir yol olma eğilimindedir" vurgusu yapan Silverman, çiftlere ilk olarak, "sevgilerini göstermeden önce, seks ve mastürbasyondan kaçınma" çağrısında bulundu.

GEÇMİŞE BAKMAK ÇOK ÖNEMLİDİR

"Bir danışanın yaşamı boyunca cinsel tepki geçmişini incelemek, değişimin durumsal bir olay mı yoksa uzun süredir devam eden bir kalıp mı olduğunu ayırt etmemizi sağlar. Bunun önemli bir yönü, ilişkilerinin mevcut ve tarihsel dinamiklerini anlamayı içerir" ifadesinde bulunan Sheridan, her tür terapide olduğu gibi, olumlu ve olumsuz geçmiş deneyimleri göz önünde bulundurmak, şimdiki zamandaki sorunları çözmeye yardımcı olabileceğini belirtti.

"Seks tamamen duyusal deneyimlerle ilgilidir. Güvende hissetmek önemlidir" ifadesinde bulunan seks terapisti Todd Baratz, geçmişte yaşanan travmalarının önemli olduğundan bahsetti.

CİNSELLİK İÇERMEYEN YAKINLIĞI YENİDEN KEŞFEDİN

"The Big O: An empowering guide to loving, dating and f**king" (The Big O: Sevmek, çıkmak ve sevişmek için güçlendirici bir rehber) kitabının yazarı Dami “Oloni” Olonisakin, "evden çıkmadan önce birbirinizi öpmek ya da yanınızdan geçerken partnerinizin poposunu şakacı bir şekilde okşamak" cinsel olmayan yakınlığı yeniden keşfetmenize yardımcı olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Christophers ise, çiftlerin her hafta birbirlerinin bedenlerini keşfetmek için zaman ayırması ve bunu yaparken hissettikleri duygulara odaklanması gerektiğini söyledi.

PLANLAMA

Seksin daha da angarya gibi hissettirebileceğine değinen Silverman, her zaman uygun ortamda bulunulmayacağını ve önceden planlama yapılması gerektiğini belirtti.

Baratz, "spontanlığa güvenmek ve programının yoğun olduğunu söylemek yerine planlama yapmayı" önerdi.

KENDİZİ SEVİN

Baratz, kişisel bakıma ve beden temizliğinin önemini vurgularken Sheridan ise, "Kendini sevmeyi vurgulamak çok önemlidir" ifadesinde bulundu.

Yoga, masaj, spa gibi insana kendisini iyi hissettiren etkinlilerin önemli olduğunu söyleyen Baratz, ayrıca "egzersiz yapmak, bedeninizle iyi bir ilişki geliştermenize yardımcı olacaktır" dedi.

Oloni, "Bir aynanın önünden geçerken kendinize ne kadar güzel olduğunuzu söyleyin" tavsiyesinde bulundu.

VÜCUDUNUZA GÜVENİN

Oloni, vücudunuza güvenmenin kendinizi seksi hissettirecek yeni iç çamaşırları alarak yapılabileceğine değindi.

Oloni, "kendinizi yeniden seksi hissetmeniz ya da kendinizi farklı bir şekilde görmeniz için gerçekten de doğru türde bir iç çamaşırı gerekiyor" dedi.

NUMARA YAPMAKTAN KAÇININ

Cinsel sahtekarlıktan uzak durulması gerektiğini belirten Silverman, insanların cinsel içerikli yetişkin videoları (pornografi) izleyerek seks eğitimi almaları sebebiyle yatakta numara yapmanın yaygın olduğunu ifade etti.

Silverman, kadınların orgazm olmak için genellikle penetratif seks yapmalarının (cinsel içerikli videolardaki gibi) gerek olmadığını ve kadınların yaklaşık yüzde 75'inin orgazm olmak için klitoral uyarıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Silverman, "ne zaman biri orgazm taklidi yapsa, partnerine orgazm olması için tam olarak yanlış yolu göstermiş oluyor" dedi.

PORNOGRAFİDEN UZAK DURUN

Oloni, pornografinin illa ki görsel olmak zorunda olmadığını ifade etti. Oloni, sesli pornografi ve edebiyat gibi erişilebilecek diğer erotik türler işaret etti.

Oloni, bu tür arzu ürünlerinden kesinlikle kaçınılması gerektiğini vurguladı.

'CİNSEL PARA BİRİMİ' HAKKINDA DÜŞÜNÜN

Cinsel para birimi, bir çiftin cinsel yaşamını zenginleştiren ve ilişkilerini geliştiren flört etme, müstehcen mesajlar, gündelik dokunuşlar ve seks şakaları gibi faaliyetleri ifade etmektedir.

Oloni, "Bu, şu anda pek çok seks eğitimcisinin kullandığı bir terimdir" dedi ve ekledi:

"İlişkinizde o arzuyu ve kıvılcımı bulmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu, film izlerken kanepede daha fazla sarılmak anlamına gelebilir ya da evden çıkmadan önce partnerinizi öpmeyi hatırlamak olabilir"

DENEMEK İSTEDİĞİNİZ ŞEYLERİ YAZIN

Christophers, "denemeyi dile getiremediğiniz şeyleri not alarak yazmak, içinizi rahatlatmaya yardımcı olabilir" tavsiyesinde bulundu.

"Bunları kağıt parçalarına yazın ve bir kavanoza koyun" diyen Christophers, böylece potansiyel olarak entrikalı ya da gizemli yeni bir şeyler deneyebileceğinizi belirtti.

ÇEŞİTLİLİK

Christophers, menopoz, bebek sahibi olmak veya diğer sağlık sorunları nedeniyle vücudunuzda değişiklikler olduysa yağlar, oyuncaklar gibi cinsellik ürünlerinin cinsel yaşamınıza yardımcı olabileceğini ifade etti.

TELEFONUNUZ BIRAKIN

Christophers, yatağa eşleri yerine telefonlarıyla girmeyi tercih edenlere telefonlarını bırakmalarını tavsiye etti.

Oloni ise, "Kendinizi en rahat hissetmeniz gereken yer yataktır. Ancak telefonunuzdayken gerçekten gevşeyemezsiniz. Çünkü hala çok fazla bilgi alıyorsunuz. Yataktaki bu zamanı ille de cinsel hayatınız için değil, sadece hareketsiz kalmak ya da partnerinizle sarılmak gibi aktivitiler için kullanabilirsiniz" tavsiyesinde bulundu.