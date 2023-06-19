Libya'da 250 düzensiz göçmenin yurt dışına çıkışı engellendi
Libya'da 250 düzensiz göçmenin yurt dışına çıkarılmasının engellendiği duyuruldu.
Libya Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası insan kaçakçılığı yapan şebekeyle irtibatlı 4 şüpheli takibe alındı.
Yasa dışı göç örgütünün faaliyetlerinin yansımalarını durdurmak amacıyla gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin Başsavcının talimatı sonucu operasyon düzenlendi.
Maddi çıkar elde etmek amacıyla 250 düzensiz göçmenin deniz yoluyla ülke dışına çıkartılmak üzere olunduğu belirlendi. Ülke dışında faaliyet gösteren suç şebekesiyle koordineli olduğu değerlendirilen Libyalı 4 şüpheli yakalandı.
Libya'nın Tobruk kentinden geldiği belirtilen 700 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin Yunanistan'ın Moro Yarımadası'ndaki Navarin açıklarında 14 Haziran'da batması sonucu 79 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında Libya'da düzensiz göçe karşı operasyonlara hız verildi.
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