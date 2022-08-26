Libya'da gerilim artıyor: Trablus, farklı güçlerin askeri yığınağına tanık oluyor

26 Ağustos 2022 Cuma, 13:24

Libya'nın başkenti Trablus'un çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin (TM) Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu bildirildi.

Dibeybe hükümetine yakın askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dibeybe'ye bağlı güçler, Trablus'un güney bölgelerinde Başağa hükümeti yanlısı silahlı unsurların olası bir saldırısına karşı konuşlandırıldı.

Bu konuşlandırmanın, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad ile başkentin batı bölgesindeki bazı silahlı gruplar arasında son iki gündür yapılan toplantıların ardından geldiğine dikkat çekildi.

Aynı kaynak, başkentin güney mahallelerinin çoğunda konuşlanmaya başlayan silahlı tugay ve oluşumların sivilleri korumayı amaçladığı bilgisini verdi.

Fethi Başağa, 24 Ağustos'ta Dibeybe'ye hitaben yayımladığı açıklamasında, "Demokrasinin prensiplerine saygı ve sizlere güvenoyu vermiş yasama makamlarının kararlarına uyma bağlamında süresi bitmiş yetkinizi gönüllü olarak teslim etmeniz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Dibeybe'yi Libyalıların kanını koruyan güvenilir bir vatandaş olarak barışçılığını ortaya koymaya davet eden Başağa, bu adımlarla ülkenin savaş yerine refaha yöneleceğini savunmuştu.