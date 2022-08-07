Litvanya heyeti Tayvan'a gitti

07 Ağustos 2022 Pazar, 10:47

Litvanya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Litvanya'dan Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Agne Vaiciukevichiute başkanlığındaki bir heyet Tayvan'a gitti.

Focus Taiwan'ın haberine göre, heyet özellikle Ulaştırma Bakanlığı temsilcileriyle bir araya gelmeyi ve elektrikli otobüs üretimini ziyaret etmeyi planlıyor.

Litvanyalı temsilcilerin Tayvan ziyareti, Çin ve Litvanya arasındaki ilişkilerin kötüye gittiği bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.