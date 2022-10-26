Litvanyalı Komutan onay vermedi: Ukrayna'ya ağır silah gönderemeyiz

26 Ekim 2022 Çarşamba, 14:23

Litvanya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Korgeneral Valdemaras Rupshis, Devlet Savunma Konseyi toplantısında konuştu.

Valdemaras Rupshis, Litvanya'nın envanterindeki PzH 2000 obüs ve NASAMS hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya gönderilmemesi gerektiğini savundu.

Rupshis, Ukrayna'ya silah tedarikinin, Litvanya'yı "son askeri kazanımlarından" mahrum bırakacağını söyledi.

Rupshis, "Bu sistemlere şu anda sahip olmalıyız. Yeterli kapasite olmadan askeri görevleri yerine getiremeyiz. Başka destek yollarının aranması teklifinde bulunacağım" dedi.

Rupsys ayrıca, ülkesinin Ukrayna'ya obüs ve hava savunma sistemlerini, ancak Litvanya'nın yeni silahlar satın alması halinde teslim edebileceğini vurguladı.