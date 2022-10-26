Litvanyalı Komutan onay vermedi: Ukrayna'ya ağır silah gönderemeyiz
Litvanya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Korgeneral Valdemaras Rupshis, Litvanya'nın envanterindeki obüs ve hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya gönderilmemesi gerektiğini söyledi.
Litvanya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Korgeneral Valdemaras Rupshis, Devlet Savunma Konseyi toplantısında konuştu.
Valdemaras Rupshis, Litvanya'nın envanterindeki PzH 2000 obüs ve NASAMS hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya gönderilmemesi gerektiğini savundu.
Rupshis, Ukrayna'ya silah tedarikinin, Litvanya'yı "son askeri kazanımlarından" mahrum bırakacağını söyledi.
Rupshis, "Bu sistemlere şu anda sahip olmalıyız. Yeterli kapasite olmadan askeri görevleri yerine getiremeyiz. Başka destek yollarının aranması teklifinde bulunacağım" dedi.
Rupsys ayrıca, ülkesinin Ukrayna'ya obüs ve hava savunma sistemlerini, ancak Litvanya'nın yeni silahlar satın alması halinde teslim edebileceğini vurguladı.
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