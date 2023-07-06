Londra’da bir araç ilkokul binasına daldı: Yaralılar var

Wimbledon kentinde bir aracın ilkokul binasına çarpması sonucu yaralıların olduğu aktarıldı. Yaralanan birkaç kişinin olay yerinde sağlık görevlileri tarafından tedavi edildiği kaydedildi.

AA
Yayınlanma: 06.07.2023 - 14:12
Londra’da bir araç ilkokul binasına daldı: Yaralılar var
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İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneybatısındaki Wimbledon'da bir aracın ilkokul binasına çarpması sonucu yaralıların olduğu belirtildi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, polisin, Camp Yolu'nda bir otomobilin ilkokul binasına çarptığı ihbarı üzerine olay yerine ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, yaralanan birkaç kişinin olay yerinde sağlık görevlileri tarafından tedavi edildiği belirtildi. Londra İtfaiyesi bölgeye itfaiye ve kurtarma araçlarının gönderildiğini açıkladı.

Londra Ambulans Servisi de bir dizi acil müdahale ekibinin bölgeye yönlendirildiğini duyurdu.


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