Londra'da 'Yanındayız' mesajı yansıtıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Trafalgar Meydanı'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen etkinlikte meydandaki Nelson Sütunu üzerine "Suriye ve Türkiye'nin yanındayız" ifadeleri yansıtıldı.

AA
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 10:45
Londra'da 'Yanındayız' mesajı yansıtıldı
Abone Ol google-news

Türkiye'de 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Londra'nın en önemli meydanlarından Trafalgar'da anma etkinliği düzenlendi.

Daha önce Kral 3. Charles ve Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin ziyaret ettiği Suriyeli afetzedelere yardım çadırının da bulunduğu meydanda, yerel saatle 19.00'da düzenlenen etkinlikte depremde hayatını kaybedenler için mumlar yakıldı.

Anma etkinliğinde, Londra'nın simge meydanlarından Trafalgar'daki yaklaşık 52 metrelik Nelson Sütunu'na "Suriye ve Türkiye'nin yanındayız" mesajı yansıtıldı.

Etkinlik sonunda depremzedeler için yardım da toplandı.


ingiltere Londra türkiye

İlgili Haberler

İstanbul kulüplerinden Trabzonspor'a destek

İstanbul kulüplerinden Trabzonspor'a destek
Depremzedelere destek amaçlı düzenlenen gecede kamu kurumları yurttaşın parasını bağışladı

Depremzedelere destek amaçlı düzenlenen gecede kamu kurumları yurttaşın parasını bağışladı
Ricky Martin’den depremzedelere destek çağrısı

Ricky Martin’den depremzedelere destek çağrısı

En Çok Okunan Haberler