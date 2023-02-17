Londra'da 'Yanındayız' mesajı yansıtıldı

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 10:45

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 10:51

Türkiye'de 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Londra'nın en önemli meydanlarından Trafalgar'da anma etkinliği düzenlendi.

Daha önce Kral 3. Charles ve Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin ziyaret ettiği Suriyeli afetzedelere yardım çadırının da bulunduğu meydanda, yerel saatle 19.00'da düzenlenen etkinlikte depremde hayatını kaybedenler için mumlar yakıldı.

Anma etkinliğinde, Londra'nın simge meydanlarından Trafalgar'daki yaklaşık 52 metrelik Nelson Sütunu'na "Suriye ve Türkiye'nin yanındayız" mesajı yansıtıldı.

Etkinlik sonunda depremzedeler için yardım da toplandı.