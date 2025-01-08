Los Angeles'ın lüks mahallelerinde yangın: Yürüyerek kaçmak zorunda kaldılar

Yayınlanma: 08.01.2025 - 06:56

Güncelleme: 08.01.2025 - 06:56

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ABD'nin Los Angeles kentinde ünlülerin de yaşadığı lüks mahalleleri hakimiyeti altına alan yangın yüzünden binlerce kişiye evlerini terk etmesi emri verildi.

Kuru ve şiddetli rüzgar yüzünden hızla büyüyen yangın, Pacific Palisades mahallesinde trafiğin sıkışmasına, kimilerinin arabalarını yolun ortasında bırakarak kaçmasına yol açtı.

ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles'ta Santa Monica ve Malibu mahalleleri arasında 510 hektarlık bir alan yandı, gökyüzüne şiddetli dumanlar yükseldi.

Bölgede çok sayıda milyon dolarlık malikane yer alıyor.

1984 yılında rol aldığı Polis Akademisi adındaki komedi filmiyle dünya çapında üne kavuşan aktör Steve Guttenberg, arkadaşlarını bölgeden çıkarmaya çalıştığını, ancak yolların kapalı olduğunu söyledi.

Bir televizyon kanalına konuşan Guttenberg, "Eğer arabanızı terk edeceksiniz anahtarı da üstünde bırakın ki böylece bir başkası arabayı yoldan çekebilsin ve itfaiye araçları girebilsin. Bu cidden çok önemli" dedi.

İtfaiyeciler buldozerlerle terk edilen arabaları yoldan çekerek geçmeye çalışıyor.

Aralarında BMW ve Mercedes gibi lüks modellerin olduğu onlarca arabanın canlı yayında ezildiği görüldü. Bazı arabaların alarmlarının çaldığı duyuldu.

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"BU GECE ZOR GEÇECEK"

Sabah çıkan yangın hızla büyüdü, onlarca itfaiye havadan da yangını kontrol altına almaya çalıştı.

Bölgede yaşayanlar gazetecilere yaptıkları açıklamalarda yangının çok hızlı yayıldığını aktardı.

Pacific Palisades'te yaşayan Andrew Hires, AFP'ye yaptığı açıklamada çocuğu dişçi koltuğunda dişinin çekilmesine hazırlanırken mesaj geldiğini, çocuğunu koltuktan alarak hemen kaçtığını anlattı.

"20 dakika trafikte tıkalı kaldık ve Calvary Okulu'ndan çocukların boşaltıldığını gördük" dedi.

Bölgedeki fırtınanın saatte 160 kilometreye çıkabileceği uyarısında bulunuluyor.

AFP'ye konuşan meteoroloji uzmanı Daniel Swain, "Bu gece zor geçecek, bu sadece daha başlangıç çünkü hava koşulları kötüleşecek" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı açılış ve Jennifer Lopez'in yeni filmi Unstoppable'ın prömiyer etkinlikleri iptal edildi.