3 katlı binanın çatı katında korkutan yangın!
Siirt'te 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü.
Yangın, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 1429. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi.
İstiflenen odunlar, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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