Zincir market deposunda yangın!
Antalya'da zincir marketin deposunda çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangın sonrası ekipler marketteki dumanı tahliye etti.
Yangın, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 819 Sokak üzerinde yer alan 3 katlı apartman altındaki zincir marketin deposunda meydana geldi.
Marketin depo kısmından duman yükseldiğini gören çalışanlar dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi yangın söndürme çalışmalarına başladı.
Depodaki yangını yaklaşık 15 dakikalık çalışmayla söndüren ekipler, market içerisine dolan dumanı tahliye etti.
Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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