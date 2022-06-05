Lübnan'dan İsrail'e uyarı: İhlallere izin vermeyeceğiz

05 Haziran 2022 Pazar, 09:30

Lübnan Savunma Bakanı Maurice Selim, İngiltere merkezli Energean şirketine ait bir sondaj gemisinin, Lübnan ile İsrail arasındaki ihtilaflı deniz sahasında Tel Aviv yönetimi adına doğal gaz çıkarmak için bölgeye gelmesi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Maurice Selim, İsrail'in ihtilaflı bölgedeki faaliyetlerinin, Lübnan'a yönelik bir provokasyon ve ülkenin güneyindeki istikrar halinin açıkça tehdit edilmesi anlamına geldiğini belirtti.

Selim, İsrail'in Lübnan sınırında "oldubitti" peşinde koştuğunu ve böylece ABD'nin ara buluculuk görevini üstlendiği deniz sınır müzakerelerinin yeniden başlaması için yürütülen çalışmaları akamete uğrattığını dile getirdi.

Selim ayrıca, Lübnan'ın güneyinde bölgedeki istikrarı da etkileyecek bir güvenlik sorununun yaşanmaması için BM ve uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

LÜBNAN-İSRAİL DENİZ SINIRI ANLAŞMAZLIĞI

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor. İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Ekim 2020'de Lübnan ile İsrail arasında ABD ara buluculuğu ile Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde dolaylı müzakereler başlamış ve bunların sonuncusu Mayıs 2021'de düzenlenmişti. O tarihten bu yana yeni bir müzakere gerçekleşmedi.