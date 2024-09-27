Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok sayıda patlama sesi duyuldu

Yayınlanma: 27.09.2024 - 18:49

Güncelleme: 27.09.2024 - 19:44

Başkent Beyrut'un güney bölgesinde yaklaşık 10 patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi.

Patlamalar, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonra gerçekleşti.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah ana karargahını hedef aldıklarını açıkladı.

Hizbullah'ın karargahını sivil yapıların altına gizlediğini savunan Hagari, hedef aldıkları isme ilişkin bilgi paylaşmadı.

İsrail basını ise İsrail ordusunun Beyrut'taki bombardımanında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı hedef aldığını öne sürdü.

İsrail'den Yediot Ahranot gazetesi, Beyrut saldırısının gerçekleştiği anlarda Netanyahu'nun BM'de basın toplantısı düzenlediğini ve askeri danışmanının yanına gelmesinin ardından basın toplantısını hızla terk ettiğini yazdı.

İsrail ordu radyosunun haberinde, savaş uçaklarının Beyrut'ta hedef aldığı noktada "Nasrallah'ın bulunup bulunmadığını ordunun araştırdığını" ve bu saldırıda "sığınak delici" bombalar kullanıldığı belirtildi.

Öte yandan, Hizbullah'a yakın el-Menar televizyonu saldırıda dört binanın yıkıldığını paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 773 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.