Lübnan'ın Sur bölgesinde mülteci kampında patlama

Lübnan’ın güneyindeki Sur Şehri’nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali’de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2021 Cuma, 23:02
Lübnan'ın Sur bölgesinde mülteci kampında patlama
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Lübnan’ın güneyindeki Sur Şehri’nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali’de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

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