Lübnan'ın Sur bölgesinde mülteci kampında patlama
Lübnan’ın güneyindeki Sur Şehri’nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali’de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.
Lübnan’ın güneyindeki Sur Şehri’nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali’de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.
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