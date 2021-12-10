Son dakika | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde patlama
Son dakika | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi’nde oksijen tüpü patlaması sonucu bir hemşire, bir sağlık personeli yaralandı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil
Servisi’nde oksijen tüpü patlaması sonucu bir hemşire, bir sağlık personeli
yaralandı.
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