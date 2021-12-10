Son dakika | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde patlama

Son dakika | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi’nde oksijen tüpü patlaması sonucu bir hemşire, bir sağlık personeli yaralandı.

DHA
10 Aralık 2021 Cuma, 14:10
Son dakika | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde patlama
Abone Ol google-news

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi’nde oksijen tüpü patlaması sonucu bir hemşire, bir sağlık personeli yaralandı.

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler