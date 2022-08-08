Lukaşenko duyurdu: Belarus'a karşı en saldırgan devlet Polonya

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:41

Belarus Cumhurbaşkanı Alesandar Lukaşenko, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aleksandar Lukaşenko, Polonya'yı ülkesine karşı "en saldırgan devlet" olarak nitelendirdi.

Lukaşenko, Polonya'da konuşulacak herhangi bir politikacının olmadığını dile getirdi.

Lukaşenko, "Polonya'ya bakın . Bize karşı en saldırgan durum. Nedenini anlamıyorum. Bazı Polonyalılar burada yaşıyor, normal insanlar ve iyi çalışıyorlar" dedi.

Lukaşenko ayrıca, Polonyalı politikacıları işaret ederek, "Onların eksiği ne? Liderlerinin notu zaten %30'un altında" ifadelerini kullandı.

'POLONYA, UKRAYNA VE BELARUS'U ELE GEÇİRMEK İSTİYOR'

Lukaşenko, Polonyalı politikacıların bağımsız olmadığını söyledi.

Lukaşenko, "Bir Amerikan kısrağına bindiler ve Avrupa'yı dörtnala dolaştılar. Almanya zaten Polonya'dan nefret ediyor, fakat aynı zamanda da onlara tahammül ediyor. Neden? ABD onları desteklediği için" dedi.

Lukaşenko, Varşova yönetiminin Belarus üzerinde farklı emelleri olduğunu öne sürerek, "Ukrayna'nın bir kısmını ele geçirmeye ve Belarus'u bütün olarak yutmaya hazırlar. Bunlar işe yaramayacak. Hal böyle iken bugün orada kiminle görüşelim" diye konuştu.