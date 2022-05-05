Lukaşenko: Savaş beklediğimizden uzun sürdü

05 Mayıs 2022 Perşembe, 13:40

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya-Ukrayna savaşına dair Associated Press'e konuştu.

Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna'daki "operasyonunun" bu şekilde uzun süre devam edeceğini düşünmediğini vurgulayarak, savaşı durdurmak için "her şeyi" yaptığını iddia etti.

Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını savunmasına karşın "Rusların dediği gibi plana göre mi yoksa benim hissettiğim gibi mi (uzun sürmesi) gittiğini söyleyecek kadar bu soruna dalmış değilim. Bir kez daha vurgulamak istiyorum, bu operasyonun uzadığını hissediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Lukaşenko ayrıca, Ukrayna'nın, Rusya'yı provoke ettiğini ancak Belarus'un barıştan yana olduğunu dile getirdi.

'HİÇBİR SAVAŞI KABUL ETMİYORUZ'

Aleksandr Lukaşenko konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Kategorik olarak hiçbir savaşı kabul etmiyoruz. Savaş çıkmasın diye her şeyi yaptık ve yapıyoruz. Sizin ve benim sayemde Ukrayna ile Rusya arasında müzakereler başladı. Ancak topraklarında fiilen savaş devam eden Ukrayna, neden askeri harekat yapıyor, insanlar ölüyor, Ukrayna neden bu müzakerelerle ilgilenmiyor?"

Lukaşenko, Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin dün başlattığı tatbikatlarla kimsenin tehdit edilmediğini belirterek, "Bize kimin karşı çıktığını biliyoruz bu yüzden bu tür çatışmayı çıkarmak için tehdit edemeyiz. Burada (Batı'da) savaş kesinlikle Belarus'un çıkarına değil. Batı huzur içinde uyuyabilir" ifadelerini kullandı.

Lukaşenko ayrıca, Nükleer silah kullanmanın "kabul edilemez" olacağını belirterek, Rusya'nın bu tür planları olup olmadığını söyleyemeyeceğini kaydetti.