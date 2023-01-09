Lula'dan baskın sonrası ilk açıklama

Brasilia polisi, Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarında güvenliğin yeniden sağlandığını duyurdu. Göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

BBC’ye konuşan Brasilian Report yayın organından Euan Marshall başkentte böyle bir olayı engelleyecek bir polis varlığı olmadığını söyledi.

Ulusal Muhafızlar da düzeni yeniden sağlamak için devreye sokuldu.

Devlet kurumlarının yer aldığı başkentin merkezi sivillere 24 saat için kapatıldı.

Bolsonaro, Ekim ayının sonunda yapılan seçim sonuçlarını kabul etmeyi reddediyordu. Lula’nın yemin törenine de, gelenek olmasına karşın katılmadı ve ülke dışına çıktı.

67 yaşındaki Bolsonaro, eski ABD Başkanı Donald Trump’a olan yakınlığı ile de biliniyor.

Brezilya’da yaşananlar Trump’ın seçimi kaybetmesi sonrası 6 Ocak 2021’de Washington DC’de yaşanan Kongre baskını ile büyük benzerlikler gösteriyor.

Lula daha önce hakkındaki bir yolsuzluk dosyasından tutuklanmış ve seçime girmesi engellenmişti. Fakat bu dosyadan 2021’de aklandı.