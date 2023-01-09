Lula'dan baskın sonrası ilk açıklama
Brezilya'da Bolsonaro'nun destekçileri Kongre ve Yüksek Mahkeme'yi bastı. Brezilya devlet başkanı Lula 'Fanatik faşistler cezalandırılacak' dedi.
Brezilya'da Ekim ayında yapılan başkanlık seçimlerini kaybeden Jair Bolsonaro’nun destekçileri başkent Brasília'da Kongre ve Yüksek Mahkeme'yi bastı, Başkanlık Sarayı'nı kuşattı.
Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.
Güvenlik güçleri daha sonra tüm binalarda kontrolü sağladı.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, "fanatik faşistler" olarak nitelendirdiği eylemcilerin tespit edilip yargılanarak cezalandırılacaklarını söyledi.
Lula, basılan Yüksek Mahkeme binasında incelemelerde bulundu.
Polis, 300 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Brasilia Valisi Ibaneis Rocha, 90 gün görevden uzaklaştırıldı.
Rocha, baskınla biten 8 kilometrelik protesto yürüyüşünü engelleyemediği için özür dilemişti.
Brezilya'da Ekim ayında yapılan seçimler sonrası Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva 1 Ocak'ta yemin ederek göreve başladı.
Seçim sonuçlarını kabul etmeyen Bolsonaro taraftarları aylardır Kongre binası önünde eylemdeydi. Bu gruplar orduya da darbe çağrısı yapıyordu.
Bazı Bolsonaro taraftarları bu yönde bir delil olmamasına karşın seçimlerde hile yapıldığına inanıyor.
Baskınlar sırasında Devlet Başkanı Lula, Sao Paolo'da bulunuyordu.
Brasilia polisi, Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarında güvenliğin yeniden sağlandığını duyurdu. Göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullanıldı.
BBC’ye konuşan Brasilian Report yayın organından Euan Marshall başkentte böyle bir olayı engelleyecek bir polis varlığı olmadığını söyledi.
Ulusal Muhafızlar da düzeni yeniden sağlamak için devreye sokuldu.
Devlet kurumlarının yer aldığı başkentin merkezi sivillere 24 saat için kapatıldı.
Bolsonaro, Ekim ayının sonunda yapılan seçim sonuçlarını kabul etmeyi reddediyordu. Lula’nın yemin törenine de, gelenek olmasına karşın katılmadı ve ülke dışına çıktı.
67 yaşındaki Bolsonaro, eski ABD Başkanı Donald Trump’a olan yakınlığı ile de biliniyor.
Brezilya’da yaşananlar Trump’ın seçimi kaybetmesi sonrası 6 Ocak 2021’de Washington DC’de yaşanan Kongre baskını ile büyük benzerlikler gösteriyor.
Lula daha önce hakkındaki bir yolsuzluk dosyasından tutuklanmış ve seçime girmesi engellenmişti. Fakat bu dosyadan 2021’de aklandı.
Bolsonaro taraftarları Lula'nın aklanmasını kabul etmiyor ve tutuklanmasını istiyor.
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