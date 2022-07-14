Lunaparkta korkunç kaza: Bir çocuk yaşamını yitirdi
Danimarka'nın Aarhus kentinde, bir eğlence parkındaki roller coasterın (lunapark hızlı treni) arka kısmının raylardan çıkması sonucu 14 yaşında bir çocuk yaşamını yitirdi.
Tivoli Friheden Lunapark'ın yöneticisi Henrik Ragborg Olsen, yaptığı açıklamada, hızlı trenin arkasındaki iki koltukta bulunanların vagonun altında asılı kaldığını belirtti.
Polis, kazada 13 yaşında bir çocuğun ağır yaralandığını, 14 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kazanın ardından eğlence parkının kapatıldığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eğlence parkının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saatte 70 kilometre hıza sahip roller coaster, 25 metre yüksekliğe ulaşıyor.
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