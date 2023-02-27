Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, barışı savunduklarını söyledi

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 09:08

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 09:08

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin RIA'ya demeç verdi.

Peter Szijjarto, Rusya karşıtı yaptırımların ve Ukrayna'ya silah desteğinin savaşı "durdurmayacağını" söyledi.

Szijjarto, ülkesinin derhal ateşkes çağrısında bulunduğunu belirterek, "Şu anda uluslararası toplumun temel sorumluluğu insanların hayatlarını kurtarmak olmalı, çünkü insanların ölmesini istemiyoruz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Yaptırımlarla mı? Hayır. Silah sağlayarak mı? Hayır. Sadece barışla" dedi.

Szijjarto, "Barıştan yana olduğunuzda hemen Rusya'nın destekçisi olarak tanımlanmanız üzücü, oysa biz Rusya'nın tarafında değiliz. Biz barıştan yanayız, çünkü daha fazla insanın ölmesini istemiyoruz. N yazık ki, mevcut koşullarda, bu durumu çözmek için rasyonel bir diyalog yürütmek basitçe ... Umutsuz olduğunu söylemiyorum, ancak çok fazla umut yok" diye konuştu.

"YAPTIRIMLAR DEVAM EDEBİLİR"

AB'nin, Rusya'nın nükleer sektörüne karşı yaptırım uygulama girişimlerinin devam edeceğini öngördüğünü belirten Szijjarto, "Nükleer sektörü yaptırımların dışında tutmak için çok mücadele etmek zorunda kaldık ve olayların gelişme şekline bağlı olarak gelecekte de çok mücadele etmek zorunda kalacağız" dedi.

Szijjárto, bazı Avrupa Birliği üye ülkelerinin "Rosatom'a, Rosatom'un ortaklarına, şirket yöneticilerine karşı yaptırım uygulanması ve Rusya ile AB üye ülkeleri arasındaki nükleer işbirliğinin sınırlandırılması için umutsuzca girişimlerde bulunduğunu" söyledi.

Szijjárto, "Bu bizim asla kabul etmeyeceğimiz bir şey. Bu tür maddeler herhangi bir yaptırım tedbirine dahil edilirse kesinlikle karşı çıkacağımız bir şeydir. Bu kez, 10. paket söz konusu olduğunda, nükleer enerjiye yaptırım uygulamak için çok güçlü girişimler oldu, ancak biz sebat ettik ve buna izin vermedik" dedi.