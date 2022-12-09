Macaristan'dan AB'ye tepki: Kullanmadığı şantaj neredeyse kalmadı
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın, Avrupa Birliği'nin ciddi saldırılarına hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Sivil Dayanışma Forumu'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Peter Szijjarto, Macaristan'ın, Avrupa Birliği'nin "ciddi saldırılarına" hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, Budapeşte'ye karşı her türlü şantajı kullandığını söyledi.
Szijjarto, "Bugünlerde Brüksel'in Macaristan'a karşı kullanmadığı şantaj neredeyse kalmadı. Bize her zaman saldırıldı, şiddetle saldırıldı, ama sonunda her zaman haklı olduğumuz ortaya çıktı. Önümüzdeki dönemde kendimizi kesinlikle gelecekteki ciddi saldırılara hazırlamamız gerekiyor" dedi.
Szijjarto, AB'nin ve "uluslararası liberal propaganda makinesinin" vicdansız olduğunu belirterek, "Para şantajı, siyasi şantaj, sahtecilik ve yalanların yayılması bunların hepsini takip edecek" diye konuştu.
Szijjarto, Macaristan'ın amacının resesyondan kaçınmak olduğunu yinelerken, "Avrupa'da daha önce görülmemiş boyutlarda bir enerji krizi ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
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