Macaristan'da feci görüntüler: 40'tan fazla araç birbirine girdi, 13'ü ağır 36 kişi yaralandı
Macaristan'ın başkenti Budapeşte yakınlarında bulunan bir otoyolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaşanan feci kazada 42 araç birbirine girerken 13'ü ağır olmak üzere 36 kişi yaralandı.
Macaristan’da 42 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Başkent Budapeşte’nin 25 kilometre batısındaki M1 otoyolunda dün yerel saatle 14.00 sıralarında yaşanan kazada, 13'ü ağır olmak üzere 36 kişi yaralandı. Kazaya karışan 19 araçta yangın çıkarken, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.
YARALILAR HELİKOPTERLE HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Macaristan Ulusal Afetten Korunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildiği belirtilerek, yaralıların helikopterlerle hastaneye sevk edildiği ifade edildi.
KAZANIN NEDENİ GÖRÜŞ MESAFESİNİN DÜŞMESİ OLABİLİR
Kazanın nedeni henüz resmi makamlar tarafından açıklanmazken, otoyol bölgesine yaşanan toz fırtınasının görüş mesafesinin ani bir şekilde düşürmesi sonucu kazanın meydana gelmiş olabileceği ifade edildi.
Kazaya karışan araçlardan biri tarafından araç içi kamera ile kaydedilen görüntülerde, yolda görüş mesafesinin düşük olduğu görüldü.
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