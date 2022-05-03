Macron ve Putin telefonda görüştü

03 Mayıs 2022 Salı, 17:03

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna’nın Buça kentindeki katliamların ortaya çıkmasının ardından ilk kez telefonda görüştü. Fransız basınında yer alan habere göre, yerel saat ile 12.00’de başlayan ve 2 saat 10 dakika süren Macron-Putin görüşmesinde Ukrayna konusu ele alındı.

Macron ve Putin, en son 29 Mart’ta, Buça’daki katliamların ortaya çıkmasından birkaç gün önce telefonda görüşmüştü. İkilinin görüşmesi, cumartesi Macron’un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinin ardından gerçekleşti. Buça’daki katliamlarına ait görüntülerin ortaya çıkmasıyla Nisan başında Macron, öldürülmüş sivillerin görsellerin dayanılmaz olduğunu belirterek Rus makamlarının bu suçlar hakkında hesap vermek zorunda olacağını kaydetmişti. Macron, bu olaydan sonra Putin ile görüşmediğini dile getirmişti.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada ise, Putin'in, telefon görüşmesinde Macron’u yeniden göreve seçilmesinden dolayı tebrik ettiği bildirildi.

Ukrayna’daki durum ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, Putin’in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde varılan anlaşma gereği Mariupol’de Azovstal Metalürji Fabrikası’ndan sivillerin tahliyesi dahil olmak üzere Ukrayna’daki taarruz hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

Açıklamada, “Avrupa Birliği’ne üye devletlerin Ukrayna güvenlik güçlerinin savaş suçlarını görmezden gelmelerine, Donbas’taki şehir ve kasabalara yönelik yoğun bombardıman ve bunun sonucunda sivillerin ölmesine dikkat çekildi. Batı'nın Ukrayna’ya silah tedarikini durdurmanın yanı sıra Kiev makamları üzerinde uygun bir etki uygulayarak bu vahşeti durdurmaya yardımcı olabileceği kaydedildi” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna ile müzakereler hakkında Putin’in, Kiev'in tutarsızlığına ve ciddi çalışmalara hazırlıksız olmasına rağmen Rus tarafının hala diyaloğa açık olduğunu vurguladığı aktarılan açıklamada, “Fransız tarafı, ortaya çıkan küresel gıda güvenliğini sağlama sorunuyla ilgili endişelerini dile getirdi. Bu bağlamda Vladimir Putin, bu konudaki durumun öncelikle Batılı ülkelerinin yaptırımları nedeniyle karmaşık olduğunu vurgulayarak küresel lojistik ve ulaşım altyapısının engelsiz işleyişinin önemine dikkat çekti” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, temasların çeşitli düzeylerde devam etmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.