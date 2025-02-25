'Maha Shivaratri' festivali kana bulandı: Fil saldırısı can aldı

Yayınlanma: 25.02.2025 - 11:12

Güncelleme: 25.02.2025 - 11:12

Hindustan Times gazetesinin haberine göre yetkililer, eyalette düzenlenen "Maha Shivaratri" festivali için yola çıkan bir grubun, ormandaki fil sürüsünün saldırısına uğradığını açıkladı.

Fillerin altında kalarak ezilen 5 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, yaralananların ise hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Yetkililer, yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.