'Maha Shivaratri' festivali kana bulandı: Fil saldırısı can aldı
Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde fil saldırısı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindustan Times gazetesinin haberine göre yetkililer, eyalette düzenlenen "Maha Shivaratri" festivali için yola çıkan bir grubun, ormandaki fil sürüsünün saldırısına uğradığını açıkladı.
Fillerin altında kalarak ezilen 5 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, yaralananların ise hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Yetkililer, yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.
Etiketler: #Fil #Hindistan
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