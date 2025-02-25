'Maha Shivaratri' festivali kana bulandı: Fil saldırısı can aldı

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde fil saldırısı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

'Maha Shivaratri' festivali kana bulandı: Fil saldırısı can aldı
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AA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 11:12

Hindustan Times gazetesinin haberine göre yetkililer, eyalette düzenlenen "Maha Shivaratri" festivali için yola çıkan bir grubun, ormandaki fil sürüsünün saldırısına uğradığını açıkladı.

Fillerin altında kalarak ezilen 5 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, yaralananların ise hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Yetkililer, yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.


Etiketler: #Fil #Hindistan

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