Malavi Cumhurbaşkanı Yardımcısını taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı

Yayınlanma: 11.06.2024 - 14:29

Güncelleme: 11.06.2024 - 14:29

Saulos Chilima ve diğer dokuz kişi Pazartesi sabahı ülkenin hava sahası içersinde yol alırken, uçakları havaalanı radarlarından kayboldu.

Cumhurbaşkanı yardımcısı ve 9 eşlikçisini taşıyan askeri uçak, kötü hava koşullarında uçuyordu.

Malavi ordusu, uçağı bulmak için uçağın düştüğü düşünülen Chikangawa ormanında arama yapıyordu.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Chakwera, "Malavi Savunma Kuvvetleri'nin arama kurtarma operasyonunun tamamlandığını ve uçağın bulunduğunu ve kendisine bildirdiğini" söyledi.

Chakwera, Malavi vatandaşlarını "bu korkunç trajediden haberdar ettiği için derin bir üzüntü ve keder” duyduğunu söyledi.

Chakwera, arama kurtarma ekibinin uçağı tamamen tahrip olmuş halde bulduğunu ekledi.

Farklı siyasi partilerden gelen Cumhurbaşkanı ve Yardımcısı, 2020 seçimleri esnasında ittifak kurarak iktidara geldiler.

NEREYE GİDİYORDU?

51 yaşındaki Dr Chilima, dört gün önce hayatını kaybeden eski devlet bakanı Ralph Kasambara'nın cenaze töreninde hükümeti temsil etmek üzere yola çıkmıştı.

Pazartesi sabahı başkent Lilongwe'den havalanan uçakta eski First Lady Shanil Dzimbiri de bulunuyordu.

Uçağın kuzeydeki Mzuzu kentindeki havaalanına inmesi gerekirken, görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle geri döndürüldü.

SAULOS CHILIMA KİMDİR?

Dr Saulos Chilima 2014 yılından bu yana Malavi'de başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

AFP haber ajansına göre, Malavi'de özellikle gençler arasında çok seviliyordu.

Yolsuzluk soruşturmasına adı karışan Dr. Chilima, 2022 yılında özel şirketlere hükümet ihalelerinin verilmesi karşılığında para kabul ettiği iddiasıyla tutuklandı ve hakkında dava açıldı.

Geçtiğimiz ay Malavi mahkemesi, karar için herhangi bir gerekçe göstermeden suçlamaları fes etti.

Dr Chilima evli ve iki çocuk babasıdır.