Mali’de terör saldırısı: 17 asker öldü
Mali’nin Gao Bölgesine bağlı Ansongo mevkisinde, terör örgütü IŞİD'e bağlı silahlı gruplarca düzenlenen saldırıda 17 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
Mali Silahlı Kuvvetler Enformasyon ve Halkla İlişkiler Direktörü Albay Souleymane Dembele, yaptığı açıklamada, Ansongo mevkisindeki Tespit köyüne IŞİD’e bağlı silahlı grupların saldırı düzenlediğini belirtti.
Dembele, saldırıda 17 asker ve 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 22 askerin yaralandığını ve 9 askerin ise kayıp olduğunu bildirdi.
Dembele, bölgede bulunan evleri ve araçları ateşe veren teröristlere şiddetle karşılık verildiğini aktararak, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile IŞİD'in saldırılarına maruz kalıyor.
Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.
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