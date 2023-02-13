MAN, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 1 milyon euro yardımda bulundu

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 18:13

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 18:13

Volkswagen AG'ye ait kamyon ve otobüs üreticisi MAN, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından harekete geçti.

MAN, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 1 milyon euro insani yardımda bulundu.

Bu paranın, "yardım malzemelerinin yanı sıra acil durum araçlarının satın alınması ve halen enkaz altında insanların arandığı ve evsiz kalanlara yardım edildiği böylesine hassas bir aşamada ihtiyaç duyulabilecek her şeyin taşınması" için kullanılacağı belirtildi.

MAN, paranın bir kısmının "doğrudan malzeme alımı ve bunların otobüs, kamyon ve minibüslerle taşınması için kullanılacağını, diğer kısmının ise deprem bölgesinde kullanılmak üzere beş itfaiye aracı da dahil olmak üzere afet bölgesinde yardım sağlayan ana yardım kuruluşlarına bağışlanacağını" açıkladı.

DEPREM BÖLGELERİNE İNSANİ YARDIM GÖNDERİLDİ

MAN'ın Türkiye'deki ofisinin, yüzlerce MAN çalışanının yakınlarını ve bölgeden ayrılmak isteyen diğer insanları deprem bölgesinden Ankara'ya getiren çok sayıda araç gönderdiği bildirildi. Ayrıca, şirketin Türkiye'de çalışanlarının insani yardım toplamak için bir kampanya başlattığı ve kışlık giysi, battaniye, ayakkabı, hijyen malzemeleri, gıda ve su içeren ilk kamyonları deprem bölgesine gönderdiği kaydedildi.

"TÜRKİYE İLE GÜÇLÜ BAĞIMIZ VAR"

Şirket CEO'su Alexander Vlaskamp, "MAN'ın Türkiye ile onlarca yıldır güçlü bağları var. Ankara fabrikası 1960'larda kurulduğunda Almanya dışındaki ilk üretim tesisimizdi ve bu nedenle aramızdaki ilişki çok yakın. Bu felaketin ışığında, bürokratik gecikmeler olmaksızın hızlı bir şekilde yardım edeceğimiz açıktır. Tüm mağdurlara en derin taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.