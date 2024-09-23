Marksist devlet başkanı göreve başladı: 'Yeni ve temiz bir siyasi kültür...'

Yayınlanma: 23.09.2024 - 13:53

Güncelleme: 23.09.2024 - 13:53

Sri Lanka'nın yeni Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake yemin ederek görevine başladı ve ülkenin yaşadığı en büyük ekonomik krizden kurtulması için “temiz” siyaset sözü verdi.

Marksist eğilimli Dissanayake, kendisini “statükonun yıkıcısı” olarak tanımlıyor ve analistler onun zaferini, ülkeyi uzun süredir rahatsız eden yolsuzluk ve kayırmacılığın reddi olarak görüyor.

Cumartesi günkü seçim, ekonomiye ilişkin hoşnutsuzluğun kitlesel protestoları körüklediği ve eski başkan Gotabaya Rajapaksa'yı iktidardan uzaklaştırdığı 2022'den bu yana yapılan ilk seçim oldu.

Sri Lankalılara “demokrasinin bir lidere oy vermekle bitmediğini” söyleyen Dissanayake, “Yeni ve temiz bir siyasi kültür oluşturmamız gerekiyor. Bunu başaracağıma söz veriyorum. Halkın siyasi sisteme olan saygı ve güvenini yeniden kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Dissanayake, “Demokrasiyi güçlendirmemiz gerekiyor. Demokrasiyi korumak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Daha önce de söyledim, ben bir sihirbaz değilim, sıradan bir vatandaşım. Bildiğim ve bilmediğim şeyler var. Amacım, bu ülkeyi ayağa kaldırmaya yardımcı olacak bilgi ve beceriye sahip kişileri bir araya getirmek” diye ekledi.

Tören öncesinde bir açıklama yapan Dissanayake, “Sinhalese, Tamil, Müslüman ve tüm Sri Lankalıların birliği bu yeni başlangıcın temelidir” dedi.

Dissanayake, seçim kampanyası sırasında seçmenlere iyi yönetişim ve yolsuzlukla mücadelede sert tedbirler vaat etmişti.

Sri Lanka'nın imalat, tarım ve bilişim sektörlerini geliştirme sözü verdi. Ayrıca, Sri Lanka'yı ekonomik krizden kurtarmak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan anlaşmayı sürdürmeyi ve kemer sıkma önlemlerinin ülkenin en yoksulları üzerindeki etkisini azaltmayı taahhüt etti.

NE OLMUŞTU?

Sri Lanka tarihinde ilk kez, 21 Eylül'de yapılan seçimlerde hiçbir adayın oyların mutlak çoğunluğunu yani yüzde 50'den fazlasını alamaması üzerine devlet başkanı, ikinci tercihlerin sayımıyla belirlenmişti.

Marksist eğilimli Dissanayake, ikinci tercihlerin sayımında en yakın rakibi muhalefet lideri Sajith Premadasa'yı geride bırakmış ve böylece Sri Lanka'nın 10'uncu devlet başkanı olmuştu.

Sri Lanka Başbakanı Dinesh Gunawardena, Dissanayake yemin etmeden önce istifa ederek parlamentonun feshedilmesinin yolunu açmıştı.

ÜLKE TEMERRÜDE DÜŞMÜŞTÜ

Sri Lanka'da uzun süredir devam eden kötü ekonomik gidişatın patlama noktası, 2022'de yaşanmıştı. Mayıs 2022'de ülke, dış borcunu ödeyememiş ve temerrüde düşmüştü. Hükümet, Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ve Hindistan gibi ülkelerden 2022'de ciddi miktarda borç almıştı.

Enflasyonun yüzde 70'lere ulaştığı ülkede dönemin devlet başkanına ve hükümetine karşı ülke genelinde "mücadele" anlamına gelen "aragalaya" adı verilen kitlesel protestolar başlamıştı.

8'inci Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, hükümet karşıtı protestoların ardından 14 Temmuz 2022'de istifa ederek ülkeden ayrılmıştı. Bunun üzerine eski Başbakan Wickremesinghe, geçici devlet başkanı olmuştu.