Medinski: Esir Rus askerlerine zorbalık yapanlarla ilgili Kiev tarafından söz aldık
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinski, Ukrayna'da esir alınan Rus askerlerine zorbalık yapanlarla ilgili Kiev tarafından gereken önlemin alınacağı konusunda söz aldıklarını bildirdi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinski, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ile müzakerelerin Türkiye saati ile 09.30'dan bu yana devam ettiğini belirterek, birkaç saat sonra toplantının sonuçları hakkında açıklama yapacaklarını kaydetti.
Ukrayna'da esir alınan Rus askerlerinin bacaklarından silahla vurulmasının da gündeme geldiğini aktaran Medinski, "Rus askerlerine zorbalık yapanların video kayıtlarını protesto ettiğimizi söyleyebilirim. Bu protesto Ukrayna tarafı tarafından kabul edildi. Bu savaş suçlarına izin verenlerin yakalanmaları halinde en ağır önlemleri alacaklarına söz verdiler" ifadesini kullandı.
Rus askerlerinin bu kişileri yakalamaları halinde ne olacağının anlaşıldığını ifade eden Medinski, bir iki saat sonra, belki de üç saat sonra "gerekeni söyleyeceklerini" dile getirdi.
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