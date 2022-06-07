Meksika Devlet Başkanı'ndan ABD'ye rest: Amerikan Zirvesi'ne katılmayacağım
Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Amerika Zirvesi'ne katılmayacağını duyurdu.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin 6-10 Haziran'da düzenleyeceği "Amerika Zirvesi"ne, Latin Amerika ülkelerinin tamamının davet edilmediği gerekçesiyle katılmayacağını, ancak Temmuz'da ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya geleceğini söyledi.
Lopez Obrador, zirvede Meksika'yı Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın temsil edeceğini belirterek, "Zirveye katılmayacağımı Meksika halkına bildirmek isterim. Zirveye gitmiyorum çünkü Amerika'nın tüm ülkeleri davetli değil ve yüzyıllardır dayatılan politikanın değiştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Dışlama, sebepsiz hakim olma isteği... Ülkelerin egemenliğine, her ülkenin bağımsızlığına saygı duyulması gerekir" şeklinde konuştu.
Obrador, Biden ile görüşme tarihinin ABD'li bir yetkili tarafından teyit edildiğini dile getirerek, "Onunla tüm Amerika'nın entegrasyonunu, enflasyon ve göçmenlik konuları dahil birçok şeyi konuşmak istiyorum" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Mayıs'taki açıklamasında, Küba, Nikaragua ve Venezuela'nın demokrasiye saygı duymadıklarını gerekçe göstererek, bu ülkeleri Amerika Zirvesi'ne davet etmeyeceklerini duyurmuştu.
ZİRVEYE KATILACAK ÜLKELER
Zirveye devlet başkanı düzeyinde katılacak ülkelerin; Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Şili, Kanada, Kosta Rika, Ekvador, Panama, Paraguay, Peru, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay olduğu bildirildi.
DAVETE KATILMAYI REDDEDEN ÜLKELER
Honduras Cumhurbaşkanı Xiomara Castro, 28 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, zirveye katılmayacağını belirterek, "İstisnasız tüm Amerika ülkeleri davet edilirse katılırız" ifadesini kullanmıştı.
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora, Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Giammattei ve El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele de tüm ülkelerin davet edilmemesini gerekçe göstererek zirveye katılmayacaklarını açıklamışlardı.
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