Meksika'da çeteye yönelik operasyonda 4'ü polis, 13 kişi öldü

Meksika'nın Jalisco eyaletinde, güvenlik güçlerinin bir çeteye yönelik düzenlediği operasyonda 4'ü polis, 13 kişi hayatını kaybetti.

AA
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:40
Meksika'da çeteye yönelik operasyonda 4'ü polis, 13 kişi öldü
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Meksika basınında yer alan habere göre, El Salto kentine bağlı San Lorenzo semtinde, organize suç örgütüne operasyon yapan polis, çete üyeleriyle çatıştı.

Çatışmada, 4 polis yaşamını yitirirken, 9 çete üyesi öldürüldü. Teslim olan 8 çete üyesi gözaltına alındı, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, çatışmanın sonunda polisin kontrolü tamamen sağladığı belirtilerek, zorla alıkonulan 2 kişinin sağ kurtarıldığı bildirdi.

Bölgede polisin geniş çaplı önlemlerinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

 


Meksika polis Operasyon

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