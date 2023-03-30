Tekirdağ'da fabrika yangını!

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 09:18

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 09:56

Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kozmetik fabrikasının parfüm deposunda saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Art arda patlamaların yaşandığı fabrika alevler içinde kaldı. Alevlerin gökyüzüne yükseldiği yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

5'İNCİ SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 5'inci saatte kontrol altına alınabildi.

Çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında sık sık patlamalar meydana geldi. Patlamalarda fırlayan parfüm kutuları metrelerce mesafeye savruldu.

FABRİKANIN SAHİBİ ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Fabrikanın sahibi şirketten de yangına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Fabrika deposunda saat 01.45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığının aktarıldığı açıklamada, "Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Büyük bir maddi hasarın oluşmasına rağmen can kaybı ve yaralı olmaması e büyük teselli kaynağımız olmuştur. Yangının ilk anından itibaren çalışmalarını fedakarca sürdüren tüm ekiplere teşekkür ederiz. Tüm iş ortaklarımızın ve ekip arkadaşlarımızın desteği ile bu zorlu süreci birlikte atlatacağız" denildi.