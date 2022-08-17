Meksika'da silahlı bir grup 4 polisi kaçırdı
San Luis Potosi eyaletinde, güvenlik güçlerine saldıran organize suç örgütünün 4 polisi kaçırdığı bildirildi. Eyalet Başsavcılığı, polislerin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Moctezuma kasabasında, kimliği belirsiz silahlı kişiler polise saldırdı. Yetkililer, saldırıda güvenlik güçlerinden 4'ünün kaçırıldığını belirterek polis araçlarının yakıldığını açıkladı.
HAVADAN VE KARADAN OPERASYON BAŞLATILDI
Eyalet Başsavcılığı saldırıyı doğrulayarak polislerin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Eyalet Hükümeti Güvenlik Sözcüsü Miguel Gallegos Cepeda da açıklamada, ordunun desteğiyle saldırganlara yönelik kara ve hava destekli bir operasyonun başlatıldığını belirtti.
Video Haberler
- Vatan Partisi'nden Esad 'hamle'si
- Pazarda 'yan bakma' kavgası: Metrelerce kovaladı
- MHP'den 'erken seçim' iddialarına yanıt
- Denizde cesedi bulundu: Kimliği belli oldu
- Saniyeler içinde çaldı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Parklarda zehir çıktı! 1 haftada 8 köpek öldü!
- Otomobilde ölü bulunmuştu: Uyuyor diye bırakmışlar!
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- ABD'li şarkıcının Türk parçasıyla dansı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye soğuk duş; birinci parti değişti
- İmamlara 'escort kadın' soruşturması
- 'Beni kovmaya gücünüz yetmez'
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- 20 yıllık eşinin aldattığı kişi ortaya çıktı...
- Erdoğan'a 'Altılı Masa menüsü' yanıtı
- ABD'ye yerleşmişti... 'Bu arabayı Türkiye'de alamazdım'
- Sultanbeyli'de feci kaza: Eski futbolcu kurtarılamadı
- O artık Soylu'nun danışmanı!
- Akaryakıt satışlarında yeni dönem: Nispi kâr sistemi