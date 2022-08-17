Meksika'da silahlı bir grup 4 polisi kaçırdı

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 07:07

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Moctezuma kasabasında, kimliği belirsiz silahlı kişiler polise saldırdı. Yetkililer, saldırıda güvenlik güçlerinden 4'ünün kaçırıldığını belirterek polis araçlarının yakıldığını açıkladı.

HAVADAN VE KARADAN OPERASYON BAŞLATILDI

Eyalet Başsavcılığı saldırıyı doğrulayarak polislerin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Eyalet Hükümeti Güvenlik Sözcüsü Miguel Gallegos Cepeda da açıklamada, ordunun desteğiyle saldırganlara yönelik kara ve hava destekli bir operasyonun başlatıldığını belirtti.