Meksika'da uçak düştü

Meksika'nın Coahuila eyaletinde düşen küçük uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 06.01.2024 - 08:34
Meksika'da uçak düştü
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Sivil Koruma Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, Teksas Bronwnsville Havaalanı'ndan kalkan N6074A numaralı küçük uçak, Guadalupe Havaalanı yakınındaki boş araziye düştü.

Kazada, aralarında 2 kardeşin de olduğu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Ölenler arasında Matamoros kentinin eski belediye başkanının da olduğu bildirildi.

Kazanın nedenine ilişkin Coahuila Eyaleti Başsavcılığı ve Federal Sivil Havacılık soruşturma başlattı.


Meksika

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