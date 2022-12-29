Meksika'da yarasa tarafından ısırılan çocuk hayatını kaybetti
Meksika’da yarasa tarafından ısırılan 3 kardeşten biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Meksika'nın Oaxaca eyaletine bağlı Palo de Lima köyünde, yaşları 2, 7 ve 8 olan üç kardeş yarasa tarafından ısırıldı.
Oaxaca Eyaleti Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yarasa tarafından ısırıldıktan sonra kuduz şüphesi ile hastaneye kaldırılan üç kardeşten 7 yaşındaki çocuğun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.
Diğer iki kardeşin tedavisine ise devam edildiği fakat 8 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu ve mekanik vantilatöre bağlandığı ifade edildi. Bebeğin ise, çocuk hastalıkları servisinde tutulduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yetkililer, kuduz hastalığından şüphelenilen ve su korkusu belirtisi gösteren çocuklara kesin teşhis konulması için laboratuvar sonuçlarının beklendiğini bildirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu' zirvesine katılan bakanı açıkladı
- 'Ulan sana mı kaldı...'
- Perde asarken katledilen Talat
- Demirtaş'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na hakarete tepki
- İmamoğlu davasında yeni gelişme!
- İçişleri Bakanı’nı terör üzerinden terletti
- Yurttaş ‘tek adam’ sistemine karşı
- Ucuz telefon için yurtdışına çıkmaya gerek kalmadı
- Buluşmada 'Patron benim' mesajı
- AKP'li isim 'Umarım kaset çıkmaz' iftirasını geri çekti