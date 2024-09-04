Meksika mutfağının enfes lezzeti: Chochoyotes tarifi

Yayınlanma: 04.09.2024 - 18:01

Güncelleme: 04.09.2024 - 18:01

Meksika mutfağı denilince akla tacos, burritos ve enchiladas gibi popüler yemekler gelir. Ancak, Meksika'nın derin mutfak kültüründe daha az bilinen lezzetler de saklıdır. Bu gizli hazinelerden biri de Chochoyotes’tir. Mısır unu ve su ile yapılan bu yuvarlak hamurlar, Meksika’da yüzyıllardır geleneksel olarak pişirilip tüketiliyor. İşte, Chochoyotes tarifi...

CHOCHOYOTES TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı mısır unu (masa harina)

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı veya domuz yağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz biber (isteğe bağlı)

Taze otlar (örn. kişniş) süsleme için

Yapılışı: