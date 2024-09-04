Meksika mutfağının enfes lezzeti: Chochoyotes tarifi

Meksika mutfağının en az bilinen ama lezzetiyle büyüleyen yemeği Chochoyotes, mısır hamuruyla yapılan özel bir tat olarak öne çıkıyor. Bu geleneksel yemek, genellikle çorba veya güveçle servis ediliyor ve Meksika mutfağının köklü tarihine lezzetli bir yolculuk sunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2024 - 18:01
Meksika mutfağının enfes lezzeti: Chochoyotes tarifi
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Meksika mutfağı denilince akla tacos, burritos ve enchiladas gibi popüler yemekler gelir. Ancak, Meksika'nın derin mutfak kültüründe daha az bilinen lezzetler de saklıdır. Bu gizli hazinelerden biri de Chochoyotes’tir. Mısır unu ve su ile yapılan bu yuvarlak hamurlar, Meksika’da yüzyıllardır geleneksel olarak pişirilip tüketiliyor. İşte, Chochoyotes tarifi...

CHOCHOYOTES TARİFİ

Malzemeler

  • 2 su bardağı mısır unu (masa harina)
  • 1 su bardağı su
  • 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı veya domuz yağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı toz biber (isteğe bağlı)
  • Taze otlar (örn. kişniş) süsleme için

Yapılışı:

  1. Mısır ununu büyük bir kaseye alın.
  2. Su ve eritilmiş tereyağını unun üzerine ekleyin.
  3. Tuz ve isteğe bağlı olarak toz biberi ekleyip iyice yoğurun.
  4. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın ve her birinin ortasına parmakla küçük bir çukur yapın.
  5. Hazırladığınız hamur toplarını kaynayan çorba veya güveç içerisine ekleyin.
  6. Hamur topları yüzeye çıkana kadar pişirin, bu genellikle 10-15 dakika sürer.
  7. Pişen Chochoyotes'leri servis ederken taze otlarla süsleyin.

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