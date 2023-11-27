Meta'nın sözcüsünü arananlar listesine aldı

Yayınlanma: 27.11.2023 - 14:58

Güncelleme: 27.11.2023 - 14:59

Rusya'daki muhalefeti ve cezaevi sistemini takip eden bağımsız haber sitesi Mediazona'nın aktardığı üzere sosyal medya devi Facebook'un ana şirketi Meta'nın iletişim direktörü olan Stone, Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından aranıyor.

Mart 2022'de Facebook ve Instagram'ı yasaklayan Rusya, ana şirket Meta'yı "aşırılıkçı" diye tanımlamıştı. Rusya, Ekim 2022'de de Meta'yı "terörist ve aşırılıkçı" örgütler listesine almıştı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Kremlin, Şubat 2022'de Ukrayna istilasını başlattığından bu yana Batılı sosyal medya platformlarına, protestoculara ve bağımsız haber kuruluşlarına yönelik kapsamlı bir baskı operasyonuna girişti.

Mediazona, Meta'nın sözcüsünün bu yıl şubatta İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesine sessizce eklendiğini bildirdi.

Rusya merkezli TASS haber ajansı da bir "Rus Ceza Kanunu maddesi" uyarınca Stone'un Moskova'nın arananlar listesine alındığını aktardı.

İçişleri Bakanlığı'nın veri tabanında Stone'a yöneltilen yasal suçlamaların ayrıntıları verilmiyor.

Meta'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Ukrayna'daki savaşına yönelik nefret söylemi politikalarını gevşettiğini açıklamasının ardından Rus hükümetiyle Meta arasındaki gerilim tırmanmıştı.

Gevşetilen kurallar kapsamında Meta'nın nefret söylemi politikasında geçici değişiklikler yapılarak "örneğin 'Rus istilacılara ölüm' şeklinde şiddet içeren söylemler gibi, normalde kurallarını ihlal edecek siyasi ifadelerin" her türlüsüne izin verilmişti.

Reuters'a göre o dönem atılan bir e-postada liderlerin ölümüne yönelik çağrılara, başka hedefler ya da yer ve yöntem gibi itibar edilebilecek iki gösterge içermediği sürece izin verileceği belirtilmişti.

Facebook ve Instagram'ı yasaklayan Moskova'daki mahkeme, bu platformları "aşırılıkçı faaliyetler yürütmek" ve Ruslara karşı nefretin fitilini ateşleyen "alternatif bir gerçeklik" yaratmakla suçlamıştı.

Meta'nın bir avukatı mahkemeye, şirketin her türlü Rus düşmanlığına karşı olduğunu söyleyerek aşırılıkçı faaliyetler yürüttüğünü reddetmişti.

Nisan 2022'de Rusya, Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'ün ülkeye girişini de resmen yasaklamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dalga halinde kamikaze drone'u gönderdiği ve Ukraynalı yetkililerin, savaşın başlamasından bu yana en büyük drone saldırısının pazar günü yapıldığını söylediği sırada bu haber çıktı.

4 kişinin yaralandığını ve çok sayıda binanın hasar gördüğünü belirten yetkililer, 75 drone saldırısından 74'ünü püskürttüklerini de eklemişti.

Rus yetkililer de gece boyunca onlarca drone saldırısını püskürttüklerini ve hava savunma sisteminin, Moskova bölgesiyle (başkentin çevresinde ama kenti içermeyen yerlerde) güney ve batıdaki diğer 4 bölge üzerinde en az 24 drone'u düşürdüğünü iddia etmişti.