Miçotakis: Türkiye ile farklılıkları geçici olarak bir kenara bırakmanın zamanı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 19:48

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 19:49

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Salı günü CNN'e verdiği demeçte, Türkiye ile yaşadığı "gerginliğe" rağmen Yunanistan'ın Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler arasında yer aldığını, ancak Suriye'nin kuzeybatısında aynı yardım çabalarının "daha karmaşık" halde olduğunu söyledi.

Kiryakos Miçotakis, "Yunanistan ve Türkiye, zor zamanlarda birbirlerine yardım etmesi gereken komşulardır. Depremler ülkelerimizi ilk kez vurmuyor. Şimdi, farklılıklarımızı geçici olarak bir kenara bırakmanın ve çok acil bir durumu ele almaya çalışmanın zamanıdır" dedi.

Miçotakis, "Suriye'de resmi bir muhatap bulunmadığını ve yardımın etkilenen bölgeye ve insanlara ulaşacağına dair bir güvence olmadığını, bunun da yardım çabalarını zorlaştırdığını" dile getirdi.

Miçotakis, "Hiçbir ülke tek başına bu tür düzenlemeleri yapma kabiliyetine sahip değil. Bu nedenle bu müzakerelerin ya BM ya da Avrupa Birliği aracılığıyla kaynakların bir araya getirilmesiyle gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tür görüşmelerin ikili düzeyde yapılması konusunda kendimi güvende hissetmiyorum" diye konuştu.

Şam ile doğrudan iletişim kurmadığını da belirten Miçotakis, "Şunu vurgulamak istiyorum: bu jeopolitikle ilgili değil. Bu herhangi bir rejimi tanımakla da ilgili değil. Bu, yardımımıza çaresizce ihtiyaç duyan korkunç koşullardaki insanları kurtarmakla ilgili" ifadelerini kullandı.