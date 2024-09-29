Miçotakis'ten Erdoğan açıklaması: 'Her konuda mutabık değiliz'

Yayınlanma: 29.09.2024 - 16:53

Güncelleme: 29.09.2024 - 16:53

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin Facebook'tan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan ile bir araya gelmesine dikkat çeken Miçotakis, “Görüşüyor olmamız her konuda mutabık olduğumuz anlamına gelmiyor” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hedef alan Miçotakis, “Yunanistan sözde bir devletin tanınmasına dair tartışma sürecine bile girmiyor, ayrıca egemenlik ve egemenlik hakları konularını da teraziye koymuyoruz” ifadelerini kullandı.

Miçotakis, “(Erdoğan ile) Göç konusunda daha yakın işbirliği ve 2025 yılı başlarında Yüksek İşbirliği Konseyi'nin yeni bir toplantısı konusunda mutabık kaldık” dedi.

ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ

Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York’taki Birleşmiş Milletler binasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan’ın iyi komşuluk esası ekseninde geleceğe emin adımlarla ilerleyebileceğini, iki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin ve Atina Bildirgesi’nin lafzı ve ruhu doğrultusunda hareket etmenin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.

Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki saldırılarının masum sivillerin yanı sıra bölgenin huzurunu hedef aldığını, krizin bölgeye yayılması riskinin bulunduğunu, insani yardımların Gazze’ye engelsiz ulaştırılması için İsrail’e baskı yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Görüşmede ayrıca, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın yeni yılın ilk aylarında Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.