Milano'da açık alanda sigara içilmeyecek: Yasak resmen yürürlüğe girdi

Yayınlanma: 01.01.2025 - 12:38

Güncelleme: 01.01.2025 - 12:39

İtalya'nın finans ve moda başkenti olan ikinci büyük kenti Milano'da bugün itibarıyla kamuya açık alanlarda sigara içilmesi yasaklandı. Yasağı çiğneyenlere 40 ila 240 euro arasında para cezası uygulanacak.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre yasak kararı kentin hava kalitesini iyileştirmek amacıyla 2021 yılında başlatılan bir girişimin en sonuncusu.

Milano Belediye Meclisi, 2020'de kent için kademeli yasaklamalar ve sigara kullanımının azaltılması çağrısında bulunan bir hava kalitesi yönetmeliğini kabul etmişti.

Yönetmelik kapsamındaki ilk yasak 2021 yılında yürürlüğe girerek halka açık parklarda, çocuk oyun alanlarında, otobüs duraklarında ve spor tesislerinde sigara içilmesini yasaklamıştı.

İZOLE YERLER BELİRLENDİ

Yeni yasak kararı vape veya e-sigara olarak bilinen elektronik sigaralar için geçerli değil. Yerel yetkililer, önlemin "sokaklar dahil tüm kamusal alanlar" için geçerli olduğunu ancak izole yerler için bir istisna sağladığını belirtiyor.

Buna göre izole alanlarda sigara içenler dışarıda sigara içebilirler ancak diğer kişilerle aralarında en az 10 metre mesafe bırakmaları gerekiyor.