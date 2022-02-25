Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü. Akar, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardıma hazır olduğunu ve barışın sağlanması için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini söyledi.

DHA
25 Şubat 2022 Cuma, 16:54
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

"TÜRKİYE, İNSANİ YARDIMA HAZIR"

Görüşmede Bakan Akar tarafından; Türkiye’nin, Ukrayna’ya insani yardıma hazır olduğu, barış ve huzurun sağlanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi.



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