Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

25 Şubat 2022 Cuma, 16:54

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı.

"TÜRKİYE, İNSANİ YARDIMA HAZIR"

Görüşmede Bakan Akar tarafından; Türkiye’nin, Ukrayna’ya insani yardıma hazır olduğu, barış ve huzurun sağlanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi.



