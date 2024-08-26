Milyonlarca beyin taraması için yapay zeka devrede!

Yayınlanma: 26.08.2024 - 11:39

Güncelleme: 26.08.2024 - 11:39

İskoçya'da, bilim insanları yapay zeka yardımıyla bir milyondan fazla beyin taramasını analiz ederek demans riskini önceden tahmin edebilecek bir araç geliştirmeyi hedefliyor.

Edinburgh ve Dundee üniversitelerinden araştırmacılar, NEURii adlı küresel araştırma projesi kapsamında, on yılı aşkın süredir İskoçya'da elde edilen BT ve MRI taramalarını inceleyecekler.

Yapay zeka ve makine öğrenimi teknikleriyle bu görüntü verileri, ilgili sağlık kayıtlarıyla eşleştirilecek ve doktorların demans riskini daha iyi belirlemelerine yardımcı olacak kalıplar aranacak.

Dünya genelinde demans hastalarının sayısının 2050'ye kadar 153 milyona ulaşması bekleniyor. Bu durum, sağlık ve sosyal bakım sistemleri üzerinde ciddi bir tehdit oluşturuyor. Demansla ilgili sağlık ve sosyal maliyetlerin yıllık 1 trilyon doları aştığı belirtiliyor.

Bilim insanları, radyologların hastaları tararken demans riskini belirlemelerine ve hastalığı daha erken teşhis etmelerine yardımcı olacak dijital araçlar yaratmayı amaçlıyor. Bu araçlar, demans için daha hassas tedavilerin geliştirilmesini de hızlandırabilir.

YENİ TEDAVİ OLANAKLARI NELER?

Dundee Üniversitesi'nden Prof. Emanuele Trucco, projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi durumunda, rutin radyoloji operasyonlarına entegre edilebilecek bir dizi yazılım aracına sahip olacaklarını belirtti. Bu araçlar, klinik karar verme sürecini destekleyerek demans riskini mümkün olan en erken aşamada tespit etmeye yardımcı olacak.

NHS Scotland bünyesindeki sağlık ve sosyal bakım için kamu yararı ve gizlilik panelinin onayıyla, 1,6 milyon görüntü taranacak. Veriler, NHS'nin elektronik verilerini araştırma amaçlı kullanmak üzere güvenli bir platform sağlayan İskoç Ulusal Güvenli Limanı'nda tutulacak.

Edinburgh Üniversitesi Klinik Beyin Bilimleri Merkezi'nden Prof. Will Whiteley, daha basit beyin taramalarının demans tahmini için daha iyi kullanılmasının, hastalığın anlaşılmasını ve nedenlerinin daha erken teşhis edilmesini sağlayacağını belirtti.

Prof. Whiteley, demans tedavilerinin hâlihazırda pahalı, sınırlı ve belirsiz bir değere sahip olduğunu ifade etti.