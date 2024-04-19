Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry, yarın Türkiye’ye gelecek
Dışişleri Bakanlığı, Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’un 20 Nisan’da Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.
Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, yarın Türkiye'ye gelecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine 20 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra, Filistin'deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!