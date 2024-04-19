Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry, yarın Türkiye’ye gelecek

Dışişleri Bakanlığı, Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’un 20 Nisan’da Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

İHA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 12:28
Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry, yarın Türkiye’ye gelecek
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Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, yarın Türkiye'ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine 20 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra, Filistin'deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.


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