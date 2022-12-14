Sosyal medyada 'Lensa' çılgınlığı: Siyasetçilerin 'yapay zeka' görüntüleri gündem oldu
Sosyal medyaki 'Lensa App' akımı devam ediyor.
Yazılı komutlardan görseller oluşturan, açık kaynaklı yapay zeka programı Stable Diffusion'ı temel alan Lensa, kullanıcılardan 10 ila 20 kadar selfie seçerek uygulamaya yüklemelerini istiyor.
Uygulamanın Magic Avatars (Sihirli Avatarlar) özelliğini kullanan kişiler, bu selfielerini yükledikten sonra kendilerini elf, peri, prens, prenses veya başka bir forma dönüştüren yaratıcı görseller elde ediyor.
Son olarak, siyasetçilerin de yapay zeka görünümleri oylamaya sunuldu.
Onedio.com tarafından hazırlanan siyasetçilerin yapay zeka görünümleri, sosyal medyada gündem oldu.
Sırasıyla İYİ Parti lideri Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Genç Parti eski Genel Başkanı Cem Uzan'ın yapay zeka görüntüleri yayınlandı.
Fotoğraflar binlerce beğeni ve yorum aldı.
İşte o görseller...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu.
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu.
Genç Parti eski Genel Başkanı Cem Uzan.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
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