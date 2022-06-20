Mısır'da savaş uçağı düştü, pilot kurtuldu
Mısır'da bir savaş uçağı teknik arıza nedeniyle düştü, pilot kurtuldu.
Mısır ordusu, bir savaş uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğünü ve pilotun kurtulduğunu açıkladı.
Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız, yaptığı yazılı açıklamada, "Eğitim uçuşu sırasında bir savaş uçağı teknik arıza nedeniyle düştü" ifadelerini kullandı.
Abdulhafız, Hava Kuvvetleri adına eğitim uçuşu yapan uçağın pilotunun sağ olarak kurtulduğunu belirtti.
Abdulhafız, ilgili kurumların "olaya ilişkin gerekli tedbirleri aldığını" kaydederek, açıklamada ayrıntılı bilgiye yer vermedi.
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