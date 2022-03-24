Moderna, çocuklar için ürettiği Covid-19 aşısının etkili olduğunu açıkladı
ABD ilaç şirketi Moderna, çocuklar için ürettiği Covid-19 aşısının, yetişkinlerde olduğu kadar "iyi performans" gösterdiğini duyurdu.
Moderna'dan yapılan açıklamada, 6 ay ila 5 yaş arası çocuklara yapılan iki adet 25 mikrogramlık Covid-19 aşısının, 18 ila 25 yaş yetişkinlere vurulan iki adet 100 mikrogramlık dozla benzer bir bağışıklık tepkisi sağladığı belirtildi.
Açıklamada, çocuklara 28 gün arayla yapılan iki doz Covid-19 aşısının sonucuyla ilgili "sağlam bir nötralize edici antikor yanıtı" alındığı kaydedildi.
Şirket, ürettiği Covid-19 aşılarının 6 ay ila 2 yaş arası çocuklardaki Omicron varyantını önlemede yaklaşık yüzde 44 etkili olduğunu duyurdu.
Moderna, önümüzdeki haftalarda ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) çocukları aşılayabilmek için acil onay izni isteyecek.
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